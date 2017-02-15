Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında İzmir ve Manisa'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, V.T. (36), Y.B. (23), M.A. (23), İ.Ö. (31), T.K. (23), D.K. (56), S.Ö. (44), Y.Ü. (35) ve H.R.A. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İstanbul

İstanbul'da 1 ton esrarın ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen plastik hammaddesi yüklü kamyonu takibe aldı.

Pendik'te durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 12 ton plastik hammaddesi arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Operasyonda, kamyon şoförünün de aralarında yer aldığı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrarın, İstanbul'da piyasaya sürülmesinin planlandığı tespit edildi.

Gözaltına tutulan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Malatya

Malatya'da bir yolcu otobüsünde İran uyruklu kişinin üzerinde 3 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi.