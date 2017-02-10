Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Bursa ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, H.İ. (21), S.O. (25), M.D. (21), H.Y. (20), M.Y. (25), S.U. (25), A.T. (30), O.D. (34), B.Ç. (28) ve N.A'nın (23), Bursa'ya getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek için Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait otomobillerin plakalarını tespit eden ekipler, plaka tanıma sistemine takılan söz konusu araçları takibe aldı. Her iki aracı da durduran ekipler, otomobiller ve şüpheliler üzerinde özel eğitimli narkotik köpeği, "Alfa"nın desteğiyle arama yaptı.Aramalarda, 715,25 gram metamfetamin, 28.80 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 13 fişek ele geçirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen K.B. (30), A.S.A. (22) ve D.A'nın (51) Ankara'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, bu zanlıları da Ankara'da gözaltına aldı.

Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramalarda ise 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.