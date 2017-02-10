  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Uyuşturucu tacirleri 'ayıcık' şifresini kullanmış

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde 'ayıcık' şifresini kullandıkları belirlendi.

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Uyuşturucu tacirleri ayıcık şifresini kullanmış

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Muş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 22 gram kannabinoid, 103 gram esrar, 83 uyuşturucu hap, 2 gram eroin, 35 gram Hint keneviri tohumu ile silah ele geçirildi.

Operasyonda H.A, B.S, M.A, B.A, E.S. ve M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti için telefon görüşmelerinde "Ayıcık var mı?, Elimde Ayıcık kalmadı. Ayıcık getirir misin?" ifadelerini kullandıkları tespit edildi. AA

Etiketler: uyuşturucu ticareti, kırklareli, hint keneviri, esrar, eroin, ayıcık
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