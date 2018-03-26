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Buradasınız : » » Uyuşturucu satıcısını elektronik kelepçe de uslandırmadı

Uyuşturucu satıcısını elektronik kelepçe de uslandırmadı

Ankara'da uyuşturucu satmaktan yakalanan ve elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası alan bir şüpheli, evinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Uyuşturucu satıcısını elektronik kelepçe de uslandırmadı

Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin, ilçe genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmada, U.K. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda, U.K. ile birlikte 5 kişi gözalatına alındı. Şahıslar üzerinde ve evde yapılan aramalarda, hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ev sahibi U. K.'nin aynı suçtan sabıkası olduğu ve elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası aldığı belirlendi.

Tunus Caddesi üzerindeki eğlence mekanlarına uyuşturucu madde satışını evden yaptığı da tespit edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: zehir taciri, ev hapsi, elektronik kelepçe, ankara
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