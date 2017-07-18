Uyuşturucu satıcılarına sıkı takip! 43 gözaltı

Eskişehir'de helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 43 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik 2 ay süren çalışmasını tamamladı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon sabah saatlerinde başladı.

Zafer, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak mahallelerinde, aralarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı 750 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 11 kilogram esrar, 20 gram kokain, bin 100 uyuşturucu hap, 500 gram "skunk", bir miktar sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirildi.