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Uyuşturucu sakladıkları yerden FETÖ kitapları çıktı

Adana'da, bir pasaja düzenlenen operasyonda esrar, uyuşturucu hap ile FETÖ/PDY'ye ait yayınlar ele geçirildi.

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Uyuşturucu sakladıkları yerden FETÖ kitapları çıktı

Adana'da, bir pasaja düzenlenen operasyonda esrar, uyuşturucu hap ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait yayınlar ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 479 gram esrar, 41 fişek tabir edilen satışa hazır esrar, 74 uyuşturucu hap ile terör örgütü FETÖ/PDY'ye ait çok sayıda kitap ve dergiler ele geçirdi.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: fetö, PDY, Adana, FETÖ operasyonu
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