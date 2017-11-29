Uyuşturucu madde kontrolü atık sudan sağlanacak

Yeşilay, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ile işbirliğine giderek, atık sulardan uyuşturucu madde kullanımını tespit edecek projeyi hayata geçirdi.

İstanbul Beyoğlu ve Çatalca'da atık sudan uyuşturucu madde tespitine başlandı.

Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde "Atık Suda Uyuşturucu Madde Analiz Laboratuvarı" kuruldu.

İstanbul’da Çatalca ve Beyoğlu olmak üzere 2 ilçede başlatılan denetimler kent ve ülke geneline uyarlanacak.

Proje yasa dışı maddelerin bağımlılığını önlemek satış ve kullanım oranını minimuma indirmek için uyuşturucu ile mücadelede büyük öneme sahip.

Kaynak AA