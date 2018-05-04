  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Uyuşturucu kullanan taksi sürücüsünün aracı, bariyerlere çarparak asılı kaldı

Uyuşturucu kullanan taksi sürücüsünün aracı, bariyerlere çarparak asılı kaldı

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda uyuşturucunun etkisiyle fenalık geçiren taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla bariyerlere çıktı.

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Uyuşturucu kullanan taksi sürücüsünün aracı, bariyerlere çarparak asılı kaldı

Taksi sürücüsü E.Ç. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, asılı kaldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine iletti. E.Ç.’nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yapılan test sonucu uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bir vatandaş “Giderken direksiyonun başında kriz geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm“ diyerek kazayı anlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, taksi, sürücü, İstanbul
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