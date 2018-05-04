Uyuşturucu kullanan taksi sürücüsünün aracı, bariyerlere çarparak asılı kaldı

Taksi sürücüsü E.Ç. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak, asılı kaldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine iletti. E.Ç.’nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yapılan test sonucu uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bir vatandaş “Giderken direksiyonun başında kriz geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm“ diyerek kazayı anlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA