Uyuşturucu ile mücadelede stratejik eylem planı hazır

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduktan sonra süratle bununla ilgili mevzuatları hazırladık. İlk olarak 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı bir taslak olarak şu anda hazır." dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Akdağ'ın başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı toplantı salonunda yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak ile ilgili birimlerin bürokratları yer aldı.

"Bağımlılık bütüncül bir çerçevede ele alınmalı"

Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda sigara, alkol, uyuşturucu, kumar bağımlılığı ile teknolojinin hatalı kullanımıyla ilgili bağımlılığın bütüncül bir çerçevede ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bütüncül yaklaşım, aslında bizim geleceğimizi kurtaracak bir yaklaşımdır. Bu vesileyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduktan sonra süratle bununla ilgili mevzuatları hazırladık. İlk olarak 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı bir taslak olarak şu anda hazır. Bugünkü toplantıda bu taslağı ve eylem planlarını tartışacağız. Bundan sonraki aylarda, aşağı yukarı birer aylık aralarla diğer bağımlılık konularında da beş yıllık strateji belgelerimizi hazırlamış olacağız. Bütün bu belgelerle ilgili olarak 12 bakanlığımız ve ilgili kuruluşlar, teknik seviyede çok ciddi çalışmalar yaptı. Politika laboratuvarları oluşturarak, günlerce çalışıldı. Mutlaka farklı bakanlıkların ortak vermesi gereken hususlar var. Belli bir bakanlığın ya da kurumun kendisinin geliştirmesi gereken hususlar var. Dolayısıyla uyuşturucu ile ilgili taslak elimizde hazır. Diğerlerini de birer ay arayla yaz mevsimine kadar hazırlamış olacağız."

Akdağ, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna Dışişleri, Maliye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının da eklendiğini söyledi.

"Nisan ayının sonuna kadar üç ayrı çalışmayı tamamlamış olacağız"

Yeni dönemde uyuşturucu ile mücadeleyi dört ana başlık altında gerçekleştireceklerini bildiren Akdağ, "Bunlardan birisi arz ile mücadele. İkincisi taleple mücadele, üçüncüsü danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve uyum hizmetleri, dördüncüsü de meselenin iletişimi. Özellikle iletişim konusunda basınımızdan talep edeceğimiz hususlar olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de uyuşturucu kullanımının sıklığıyla ilgili açıklamalar yapıldığını hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Elimizde 2011'de İçişleri Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma dışında çok net bir rakam yok, özellikle gençlerimiz açısından. Dolayısıyla bu sene nisan ayının sonuna kadar üç ayrı çalışmayı tamamlamış olacağız. Bunlardan birisi İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü 15 yaşın üstünde yaygınlıkla ilgili çalışma. Hane halklarında yapılan bir çalışmadır bu. Hane halklarında yapılan çalışmaların birtakım kısıtlılıkları var. Bizzat gidip aileye soruyorsunuz ama dünyada da benzer yapıldığı için kıyaslama yapmak açısından önemli. Onun dışında 14-19 yaş grubu için liselerimizde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlarımızla bir çalışma yürütüyoruz. 19-25 yaş grubu için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Bu genç yaş gruplarında yürüttüğümüz çalışmalar, anket tekniği itibarıyla anonim teknikle yapılıyor."

Kaynak: AA