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Uyuşturucu için 2 kilometre hortum çekmişler

Manisa'da ormanlık alan içerisine ekilen Hint kenevirlerini sulamak için kullanılan 2 kilometre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi.

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Uyuşturucu için 2 kilometre hortum çekmişler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, orman içerisinde 2 kilometre uzunluğunda hortum tespit eden ekipler, sulama sistemini takip ederek Hint keneviri ekili bahçeye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamalınkırı mevkisinde arazi çalışması sırasında sulama hortumu tespit etti.

Bir çeşmeye bağlanan hortumu takip eden ekipler, yaklaşık 2 kilometre sonra 630 kök Hint keneviri ekili bahçeye ulaştı.

Hint kenevirlerini imha eden ekipler, bahçe sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Etiketler: Manisa, hint keneviri, Hortum, sulama hortumu
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