Uyuşturucu hapları salçanın içine gizlemişler

Hatay'da salça kovaları içerisine gizlenmiş 210 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre yaptıkları çalışma neticesinde takibe aldıkları bir minibüsü İskenderun karayolunda durdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada çok sayıda kovadaki salçaların içerisine gizlenmiş 35 kilogram ağırlığında 210 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili minibüste bulunan M.D.(51) ve R.D. gözaltına alındı.

Polisin R.D'nin ikametinde yaptığı aramada da uyuşturucu madde taşınmasında kullanılan gizli bölme yapımında kullanıldığı değerlendirilen 11 sac kalıp, 1 oksijen kaynak makinesi, 2 oksijen tüpü, 1 demir makas ve 1 tahta kalıp bulundu.

İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgilisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.