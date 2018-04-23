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Buradasınız : » » Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış

Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış

Muğla'da bir eve düzenlenen operasyonda baca deliğine ve çekyata gizlenmiş 91 bin 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Uyuşturucu hapları baca deliğine saklamış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenlendi.

Evde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada, çekyatın altına ve baca deliğine gizlenmiş 91 bin 29 uyuşturucu hap (captagon) ele geçirildi.

Şüpheli Suriye uyruklu M.R, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, uyuşturucu, HAP, operasyon
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