  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Uyuşturucu haplar kamyon kaportalarının içinde bulundu

Atatürk Havalimanı'nda, Suudi Arabistan'a kargoyla gönderilen kaporta parçalarının içine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Uyuşturucu haplar kamyon kaportalarının içinde bulundu

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Suudi Arabistan'a gönderilen kamyon kaportalarının içerisine saklanmış 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli malzemeler içerisine zulalanan uyuşturucunun kargoyla Suudi Arabistan'a gönderildiğini tespit etti.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 22 Haziran'da Atatürk Havalimanında düzenledikleri operasyonda, 6 plastik kamyon kaportası içerisine yerleştirilmiş 200 bin Captagon hap ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, uyuşturucu operasyonu, kamyon kaportaları
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