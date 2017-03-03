Uyuşmazlıklar 'Arabuluculukla' çözülüyor

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculukla çözülen uyuşmazlık sayısının 10 bin olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak en yakın zamanda iş davalarında arabulucuya gitmeyi dava şartı haline getirerek, işçinin ve işverenin öncelikle arabulucuya gitmesini, arabulucu da sorunu çözemezse dava yoluna gidebilmelerini sağlayacak bir kanun tasarımız son halini almış durumda." dedi.

Öztatar, Adana'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü “sempozyumu açılışında, yargı sisteminde tüm tarafların tek amacının insanların adalete hızlı erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de arabuluculuk sisteminde 3 yılda çok büyük aşama kaydedildiğini ifade eden Öztatar, Yargıtay süreci de dahil 5 yıl devam eden bir işçi ile işveren arasındaki davanın sadece 2 saatlik görüşme sonucu uzlaşıyla çözüldüğünü vurguladı.

Öztatar, uyuşmazlıkların arabulucuyla 3 saatte çözüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim şu ana kadar çözdüğümüz uyuşmazlık sayısı 10 bin oldu. 10 bin uyuşmazlığın yüzde 87'si bir gün ve daha az sürede çözümlenmiş. O zaman buradaki bütün tarafların bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Artık tek kapılı adliye sistemini bırakarak çok kapılı adliye sistemine geçmemiz gerekiyor. Bu kapılardan dava, mahkeme kapısının en son çare olması gerekiyor. Öncelikle insanların sorunlarını arabuluculuk, tahkim, uzlaşma gibi yollarla gibi çözmelerini beklememiz, çözemezlerse en son çare olarak mahkemeye yönlendirmemiz gerekiyor."

Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar, avukatların da müvekkillerine, dava açmadan önce "yelpaze" şeklinde dava, arabulucu, tahkim ve sulh gibi çözüm yollarını önermelerini istedi.

İşveren işçi anlaşmazlıkları için yeni kanun

İstanbul'da 3 milyar dolarlık ticari uyuşmazlığı arabulucularının her birinin 1,5 saat süren 3 seansta sorunları bitirdiğini anlatan Öztatar, böyle bir imkan varken insanların mahkeme sürecine yönlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

İş adamlarının kendileri için önemli olan vakti iyi kullanmaları için uzun sürecek davalar yerine arabuluculuk sistemini kullanmalarını öneren Öztatar, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak en yakın zamanda iş davalarında arabulucuya gitmeyi dava şartı haline getirecek, işçinin ve işverenin öncelikle arabulucuya gitmesini, arabulucu da sorunu çözemezse dava yoluna gidebilmelerini sağlayacak bir kanun tasarımız da son halini almış durumda. Biz inanıyoruz ki bu kanun tasarısı çıktığında çok ciddi anlamda, yüzde 70'lere varan bir başarıyla bu davaların çok kısa zamanda çözüldüğünü, hem işçinin bir an önce alacağını kavuştuğunu hem de işverenin bu sorunu bir an önce çözerek önüne baktığını, yeni yatırımlara doğru yol alacağını görmekteyiz."

Sempozyuma, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Güneş Gürseler, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve arabulucular katıldı.