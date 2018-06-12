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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevine Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun seçildi.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Hicabi Dursun seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun'un Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. 

Hicabi Dursun

Hicabi Dursun, 20 Ekim 1965'te Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun olan Dursun, 1991'de Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı.

Sayıştayda 1993-2008 yıllarında denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdüren Dursun, 2009'da TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildi. Dursun, bu görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010'da TBMM Genel Kurulunun kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası Hicabi Dursun, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini 4 yıl sürdürecek.

Kaynak: AA

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