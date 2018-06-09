'Uygunsuz park' eden sürücüler sosyal medyaya yakalandı

Antalya'da sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yapılan ihbarlar üzerine, araçlarını uygunsuz park eden 18 sürücüye ceza kesildi.

Sosyal medya ihbarları değerlendirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurumun Twitter hesabına ulaştırılan Çatalçeşme Caddesi'ndeki trafik sıkışıklığı, uygunsuz park, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihbarlar değerlendirildi.

Söz konusu bölgeye giden ekipler, araçlarını uygunsuz şekilde park eden 18 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

