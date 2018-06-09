  • 09 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.469
    EURO 5.268
  • BIST 95875.71
    ALTIN 186.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Uygunsuz park' eden sürücüler sosyal medyaya yakalandı

'Uygunsuz park' eden sürücüler sosyal medyaya yakalandı

Antalya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan "uygunsuz park" ihbarlarıyla 18 sürücüye ceza kesildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uygunsuz park eden sürücüler sosyal medyaya yakalandı

Antalya'da sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yapılan ihbarlar üzerine, araçlarını uygunsuz park eden 18 sürücüye ceza kesildi.

Sosyal medya ihbarları değerlendirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurumun Twitter hesabına ulaştırılan Çatalçeşme Caddesi'ndeki trafik sıkışıklığı, uygunsuz park, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihbarlar değerlendirildi.

Söz konusu bölgeye giden ekipler, araçlarını uygunsuz şekilde park eden 18 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: antalya, twitter, trafik cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER