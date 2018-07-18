Üstünden kurşunlar geçerken canlı yayın yaptı

Erdoğan Demir, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yüzlerce vatansever gibi Şehitler Köprüsü'ne gitti, hain darbecilere karşı geldi.

Demir, yaylım ateşi sürerken köprüde yaşananları paylaşmak için sosyal medyayı kullandı.

"Kanlı terlikler, gömlekler"

O gece Erdoğan Demir'in hala hafızasında, darbe girişimi gecesi yanında şehit olanları gördüğünü söylüyor.

"Hem çok üzgündüm, kızgındım ama hiç korkmamıştım. Birçok kişi orada şehit oldu yaralandı. Yürüyerek köprüye gelirken yerlerde kanlı terlikler, kanlı gömlekler, kanlı tişörtler vardı ateş ediyorlardı."

"Ne yaptıysak vatan için yaptık"

Demir, umudunu hiç yitirmediğini de şöyle anlatıyor:

"Umutsuzluk yoktu bizde. Yani kaybedeceğiz diye bir düşüncemiz yoktu. Verecek tek canımız var, ne yaptıysak vatan için yaptık. Özel bir andı gerçekten konu vatan olunca canımızın hiçbir önemi kalmıyor. Zaten düşünmüyorsun ya başka şeyleri."

Kaynak: TRT Haber