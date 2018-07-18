Üst geçitten atlayan genci sağlık ekipleri kurtardı

Adıyaman'da H.Ş. isimli bir genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan üst geçide çıkarak kendisini korkuluklardan aşağıya sarkıttı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazır beklerken polis ekipleri ve vatandaşlar da şahsı ikna etmeye çalıştı.

İkna etme çalışmalarına aldırış etmeyen genç kendisini aşağıya bıraktı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yanlarında bulundurdukları hasta taşıma brandasını hızlı bir şekilde açarak gencin branda üzerine düşmesini sağladı.

Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kameralarına yansırken kendisini aşağıya atan H.Ş., sağlık ekiplerinin açmış olduğu branda sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

H.Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA