Üst geçitten atılan kaya parçaları araçlara zarar verdi

Bursa-Ankara otoyolunun Ali Haydar Akın viyadüğündeki üst geçide çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bülent Aydın yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü ve 34 KK 1988 plakalı otomobile kaya parçaları attı.

Kaya parçaları, otobüs ve otomobilin camlarından içeri girdi.

Yol kenarında duran araçların sürücüleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede şüphelilere rastlamadı.

Otobüsteki 30 yolcu, olay yerine gelen firmaya ait başka otobüse aktarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Büyük bir kaza atlattık"

Yolcu otobüsünün sürücüsü Bülent Aydın, yolda seyrederken bir anda kayanın kendisine geldiğini fark ettiğini söyledi.

Manevra yaparak kaya parçasından kurtulduğunu anlatan Aydın, "Manevra yapmasam kaya direkt bana çarpacaktı. Ben manevra yapınca kaya camdan girip yan tarafta bulunan muavin koltuğuna çarptı. O koltukta 20 saniye önce muavin oturuyordu. Büyük bir kaza atlattık. Saldırı sadece bize değildi. Diğer araçlara da atıyorlardı. Olayın ardından otobüse durdurunca iki kişi gördük ama kaçtılar" dedi.

Kaynak: AA