Üst düzey komutanları rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Darbeciler, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle İstanbul'a hareket etti. Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan darbeciler aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin aldı.

Darbecilerin baskın anları gün yüzüne çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası dosyasına giren görüntüler baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.

Kaynak: DHA