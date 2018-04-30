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Buradasınız : » » Üst düzey FETÖ sorumlusu eski polise hapis

Üst düzey FETÖ sorumlusu eski polise hapis

Gaziantep'teki FETÖ davasında örgütün üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen eski polise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Üst düzey FETÖ sorumlusu eski polise hapis

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık eski polis Nusret Gezer ile avukatı katıldı.

Sanık Gezer, ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock programını kullandığını, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde yer aldığını ve örgüt içerisindeki derece grubunun "saya" olduğunu belirtti.

Bu grubun "zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarını" ifade ettiğini kaydeden savcı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ davası, mahkeme, hapis, ceza
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