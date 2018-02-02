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Üsküdar'daki otobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme

Üsküdar'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili özel halk otobüsü şoförü tutuklandı.

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Üsküdardaki otobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme

Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan halk otobüsünün sürücüsü Selim Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Otobüs durakta bekleyenlere çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı ifadesini aldığı şüpheli Karakaya'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Karakaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Karakaya'nın hakimlik sorgusunda, önündeki aracın durması üzerine kontrollü şekilde frene bastığını, fakat sürücüsü olduğu yolcu otobüsünün bir anda hızlanmaya başladığını, önündeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığını, tüm uğraşlarına rağmen aracın durmadığını söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: üsküdar kaza, üsküdar, İstanbul
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