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Üsküdar'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Üsküdar'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Üsküdarda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Nuh Kuyusu Caddesi'nde Bağlarbaşı istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 SA 3488 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyir halindeki İmdat Balık'ın kullandığı 34 TH 8439 plakalı otomobile ardından orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton bariyerlerin yolun karşı şeridine kayması nedeniyle, Bağlarbaşı istikametinden Nuh Kuyusu Caddesi'ne seyir halindeki Saadettin Kurt idaresindeki 34 TJH 75 plakalı ticari taksi önce bariyerlere ardından park halindeki 34 NN 2808 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada ticari taksi sürücüsü Kurt ile araçta bulunan ve isimleri belirlenemeyen üç yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Orta refüjdeki bariyerlere çarparak yoldan çıkan aracın sürücüsü ise araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 34 SA 3488 plakalı otomobilin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: İstanbul, üsküdar, trafik Kazası
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