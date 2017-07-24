Üsküdar'da trafik kazası: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe-Üsküdar arasında çalışan Otobüs A.Ş.'ye bağlı Emin A.'ın kullandığı 15 numaralı otobüs, Üsküdar istikametine seyir halinde iken Beylerbeyi Tünel çıkışında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da 9 araca çarparak durdu.
Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada hafif yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kaza yapan otobüsün olay yerinden vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.