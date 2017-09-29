Üsküdar'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde Aykut Gümüş idaresindeki 34 YL 9635 plakalı araç seyir halindeyken sokaktan çıkan Ahmet Yönalp'ın kullandığı 34 JD 9848 plakalı araçla çarpıştıktan sonra park halindeki 34 RKH 90 plakalı araca çarparak takla attı.
Kazada Aykut Gümüş hafif şekilde yaralandı.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yalıboyu Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.