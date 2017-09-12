Üsküdar'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da Adem Yavuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Uğurcan Hançar idaresindeki 34 HK 2802 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Sürücü Hançar'ın araçta sıkışması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Hançar'ı kurtarırken yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.