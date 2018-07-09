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Üsküdar'da seyir halindeki belediye otobüsünde yangın

Üsküdar'da içerisinde yolcu bulunmayan, İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait şehir içi bir yolcu otobüsü, hareket halindeyken yandı.

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Üsküdarda seyir halindeki belediye otobüsünde yangın

Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nden Üsküdar istikametine seyir halindeki İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait otobüsün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçinde kimsenin olmadığı otobüsün hareket halindeyken motor kısmından koku geldiği ve dumanların çıktığını fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, otobüsün motor kısmında ve iç aksamında bir süre soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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