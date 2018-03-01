Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybedenler anıldı

Üsküdar'daki vapur faciasının 60. yılı dolayısıyla İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesi'nde yapılan anma törenlerine, İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

İzmit Lisesi'ndeki törende konuşan Bulut, bu olayı unutmayacaklarını ve bundan ders çıkarmaya devam edeceklerini vurgulayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) Başkanı Cem Gökmen ise, 60 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazasında hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Gökmen, 1927 yapımı Üsküdar Vapuru'nun o dönemde İzmit Körfezi'nin tüm yolcu yükünü taşıdığını anlatarak, "31 yaşındaki yorgun Üsküdar, o günkü fırtınaya dayanamadı ve İzmit'in çocuklarıyla birlikte battı. Kaybeden değerlerimizi canlı tutabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için bu yaşanan olayı hatırlamak ve hatırlatmak gerektiği kanısındayım. Daha uzun seneler okulumuzun bahçesinde onları anmak en büyük görevimiz ve isteğimiz" dedi.

Cem Gökmen, İzmitliler olarak vapur iskelesine "Üsküdar Faciası Anıtı" yapılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler faciada ölenler için beyaz balon uçururken, vatandaşlar da bahçedeki 1 Mart 1958 Deniz Faciası Anıtı'na karanfil bıraktı.

Denize karanfil bırakıldı

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesi'ndeki anma programlarının ardından faciada ölenler anısına, 1 Mart Vapur İskelesi'nde denize karanfil bırakıldı.

İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar Vapuru'nun 1 Mart 1958'de fırtına nedeniyle batması sonucu, çoğunluğunu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Karamürsel Alp Türbesi'nde tören

Karamürsel ilçesinde, 1 Mart 1958'de Üsküdar Vapuru'nun batması sonucu hayatını kaybedenler Karamürsel Alp Türbesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Ali Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Şinasi Yazar, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, katılımcılar faciada yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programın ardından iskeleye geçilerek denize karanfil atıldı ve Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) dalgıçları tarafından deniz üzerinde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.

Üsküdar Vapuru faciasının 60. yılında Gölcük Belediyesi tarafından 1 Mart Şehitliği'nde düzenlenen törende de Kaymakam Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Altıntaş ile Belediye Başkanı Ellibeş anıta çelenk koydu.

Altıntaş, çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada, faciada hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun eğitim için İzmit'e giden öğrenciler olduğunu belirtti.

Bu olaydan ders almak durumunda olduklarını vurgulayan Altıntaş, "Burada şehitlerimizi anarken ülkemizin hangi şartlarda bugünlere geldiğini de kendimize sormalıyız" dedi.

Belediye Başkanı Ellibeş de, tarihe geçen Üsküdar Vapuru faciasında 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, her birine Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"Bu facia yaşanırken 12 yaşındaydım"

Faciada yaşamını yitiren ağabeyi Ali Işık Yandık'ın mezarı başında dua eden Berat Saraç, "Ben o dönemlerde Gölcük Gazi Ortaokuluna gidiyordum. O dönemde burada lise olmadığı için öğrenim İzmit'te yapılıyordu. Bu facia yaşanırken ben 12 yaşındaydım. Büyük bir acı yaşadık. Bu facia en büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçti. Ağabeyimin ölümünden dolayı benim öğrenimim ortaokulda son buldu. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Programın ardından, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) bünyesindeki 8 dalgıç, saygı dalışı yaptı.

Kaynak: AA