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Uşak'ta zincirleme kaza: 16 yaralı

Uşak'ta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

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Uşakta zincirleme kaza: 16 yaralı

Uşak İzmir karayolu Çınar rampasında kontrolden çıkan 40 yaşındaki Ali Kırabalı idaresindeki 64 DA 189 plakalı otomobil, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) istikametinden gelen 40 yaşındaki Veli Çetin yönetimindeki 64 S 0380 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü ve Serkan Budak'ın kullandığı 43 LP 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile aralarında UOSB'deki bir fabrikada çalışan işçilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, zincirleme trafik kazası
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