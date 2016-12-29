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Uşak'ta yoğun kar ulaşımı aksattı

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle 170 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Uşakta yoğun kar ulaşımı aksattı

Uşak Valisi Ahmet Okur, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığının 29 santimetreye ulaştığını, yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kar yağışının ulaşımda sıkıntılara yol açtığını bildiren Okur, "Merkez ilçemizde 40, Banaz'da 30, Eşme'de 50, Karahallı'da 12, Sivaslı'da 18, Ulubey'de 20 olmak üzere toplam 170 köy yolumuz ulaşıma kapalı, özel idare ve kara yollarına bağlı ekiplerimiz köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor." dedi.

Okur, şehir içinden geçen İzmir-Ankara karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, kapalı köy yollarını gün içinde açmayı planladıklarını kaydetti.

- Yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının il genelinde akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney, karayollarının açık tutulması için ekiplerin karla mücadelesinin aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Sabaha kadar ekiplerimiz görev yaptı, ciddi bir sorun yaşamadık. Sürücülerden tek isteğimiz zincirsiz olarak yola çıkmamaları." dedi.

Etiketler: Uşak'ta yoğun kar ulaşımı aksattı, 170 köy yolu
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