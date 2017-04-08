Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Derbent köyünden Banaz ilçe merkezine seyreden Bayram Sayın'ın kullandığı 64 LR 784 plakalı otomobil, Uşak Seramik Fabrikası Kavşağı'nda Selçuk Ekentok yönetimindeki ED 815 TW yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Uşak Seramik Fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen sürücü Bayram Sayın olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Şükrü Eken, Erkan Teker, Filiz Ekentok, Celal ve Hatice Gündoğdu ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. AA