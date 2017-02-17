Uşak'ta silahlı saldırı: 2 ölü

Uşak'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmet Çetin Caddesi üzerinde yürüyen Mevlüt Buyurgan ile yeğeni İsmet Buyurgan, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Devlet Hastanesi ve Medicalpark Uşak Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçtığını belirtti.

Olay yerinde 3 boş fişek bulan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.