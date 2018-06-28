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Uşak'ta kayıp çoban bulundu

Uşak Banaz'da kırsal arazide yarı baygın halde bulunan çoban, hastanede tedavi altına alındı.

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Uşakta kayıp çoban bulundu

Uşak Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını sabah erken saatlerde Yeniceköy bölgesinde sürdürdü.

Ekipler, 28 yaşındaki Ramazan Tekin'i, Yeniceköy'e yaklaşık bir kilometre mesafede yarı baygın halde buldu.

Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve konuşmakta güçlük çeken Tekin, ilk müdahalesinin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeniceköy Karaoluk mevkisinde önceki gün koyun otlatan Tekin, arkadaşına rahatsızlandığını söyleyerek köye gitmek üzere bölgeden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin başvurusu üzerine Tekin için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: uşak, kayıp, çoban
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