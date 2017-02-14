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Uşak'ta kaçak kazı operasyonu

Uşak'ta merkeze bağlı köyde ve Ulubey ilçesindeki 2 ayrı noktada izinsiz kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

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Uşakta kaçak kazı operasyonu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selvioğlu ile Ulubey ilçesine bağlı Aksaz ve İnay köyleri sınırları içinde izinsiz kazı çalışması yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Söz konusu bölgelere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sit alanı içinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla S.K, C.E, H.M, O.Ö, İ.U, N.C, M.K. ile C.D'yi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 4 dedektör, matkap, jeneratör, kazma ve kürekler ile aydınlatma malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. AA

Etiketler: uşak, Kaçak kazı, ulubey, gözaltı
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