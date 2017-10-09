  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 4.385
  • BIST 101298
    ALTIN 153.863
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uşak'ta FETÖ'nün abla yapılanmasına operasyon

Uşak'ta FETÖ'nün abla yapılanmasına operasyon

Örgüt içinde "abla" konumunda oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uşakta FETÖnün abla yapılanmasına operasyon

Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Ekim Perşembe günü örgüt içinde "abla" konumunda oldukları iddiasıyla Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kadın şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.

Etiketler: uşak, fetö, abla yapılanması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER