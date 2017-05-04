  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Uşak'ta FETÖ soruşmasında 11 tutuklama

Uşak'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

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Uşakta FETÖ soruşmasında 11 tutuklama

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta örgütün mahrem yapısına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Behçet O, Halil K, İbrahim Ç, Mehmet A, Ömer E, Şahlan Galip K, Abdulmuttalip D, Zeki B, Yavuz K, Necmettin Ç. ve Kadir Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı.

Tamamı meslekten ihraç edilen öğretmenlerden oluşan 11 zanlının örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Etiketler: uşak, fetö soruşturması, tutuklama
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