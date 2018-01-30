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Uşak'ta FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Uşak'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Uşakta FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ali G., Ramazan S. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Ö.F.A. ile H.F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği öğrenilen zanlıların, Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri sırada FETÖ'nün üniversite yapılanması içinde yer aldıkları iddia edildi.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, FETÖ operasyonu, fetö
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