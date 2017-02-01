Uşak Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Uşak Üniversitesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Uşak Üniversitesinde görevli 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.