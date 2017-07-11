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Uşak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

Uşak merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

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Uşak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda 4 Temmuz'da örgütün "mahrem ablalarına" yönelik 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 kişiden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

Soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: uşak, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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