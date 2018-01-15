  • 15 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.62
  • BIST 114921.29
    ALTIN 162.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uşak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Uşak merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından "silahlı terör örgütüne üye oldukları" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, adliye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER