Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Uşak, Isparta, Manisa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, İ,C, H.K. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı. M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmıştı.

Uşak merkezli 6 ilde 9 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA