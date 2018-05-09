Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Isparta, Manisa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlar da incelemeye alındı.
Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlıların, FETÖ'ye ait kapatılan iş yerlerinde çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: AA