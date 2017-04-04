  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Uşak merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

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Uşak merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 14'ü yakalandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 19 ilde örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü meslekten ihraç edilen polis olmak üzere değişik meslek gruplarından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Uşak'a getirilmeye başlanırken, şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edildi.

Etiketler: uşak merkezi 19 il, fetö, PDY, gözaltı
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