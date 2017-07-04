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Uşak merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem ablalarına" yönelik soruşturma kapsamında, 2'si erkek 20 kişi gözaltına alındı.

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Uşak merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem ablalarına" yönelik soruşturma kapsamında, 2'si erkek 20 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde 13 ilde örgütün "mahrem" kanadına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda değişik meslek gruplarından 2'si erkek toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynakları, 7 kişinin daha arandığını ve gözaltına alınan kadınların örgüt içinde "mahrem abla" diye adlandırılan kişiler olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edildi.

Etiketler: uşak, FETÖ/PDY, gözaltı, bylock
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