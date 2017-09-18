Uşak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 Eylül'de örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muş, Van, Aydın, Erzurum ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9'u mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha önce mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesinde eğitim gördükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edilmişti.