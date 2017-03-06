Uşak FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün "dershane ve özel okul yapılanması"na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 15'i kadın 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
23 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin büyük bölümünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.