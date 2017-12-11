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Buradasınız : » » Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek

Etiketler: hava harekatı, son dakika, Kuzey Irak
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