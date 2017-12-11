Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar gelecek
Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar gelecek