Urla'da denize mazot sızdı, limana giriş ve çıkışlar kapatıldı

Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde iskelede, deniz üzerinde siyahlıklar gören ve petrol kokusu alan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen görevliler, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Kirliliğin, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızdığı belirtildi.

Olayın duyulmasının ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Liman Başkanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri iskeleye gelerek incelemelerde bulundu.

"Su ürünleri için tehlike söz konusu değil"

EÜ Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, fakültelerine ait kazan dairesindeki yakıt tankındaki arıza nedeniyle sızıntı oluştuğunu belirtti. Sunlu, sızıntının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü, hesaplamalarına göre 150 litre yakıtın denize aktığını dile getirerek, "Olaya anında müdahale ederek, deşarjı 20 dakika içinde kontrol altına alıp durdurduk. Daha sonra da gerekli mercilere haber vererek, deniz kirliliğinin önlenmesi için gerekli müdahaleleri anında yapmaya çalıştık." dedi.

"Deniz canlıları zarar görmedi"

Sunlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göründüğü gibi iskele limanının girişi tamamen bariyerle kapatılmış durumda. Bunun nedeni deniz üzerinde bulunan petrolün geniş alanlara yayılmasını ve dışarı çıkmasını engellemek. Üç günlük bir periyot içerisinde kalorifer yakıtının denize olan kirliliği tamamen ortadan kalkmış olacak."

Deniz canlılarının zarar görmediğini ileri süren Sunlu, "Su ürünleri açısından herhangi bir tehlike söz konusu değil. Tespitlerimiz şu an için herhangi bir balık ölümü ve kitle halinde su ürününe zarar verme gibi bir durumun söz konusu olmadığını gösteriyor." dedi.

Limana giriş ve çıkışlar kapatıldı

Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı da giriş ve çıkışlara kapattı. Ekipler, fuel-oilin köpüklerle toplanması için çalışma başlattı. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.

Rektörlük inceleme başlattı

Yakıt tankından denize fuel-oil sızmasına ilişkin EÜ Rektörlüğü de inceleme başlattı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dün meydana gelen olayı "yakından takip ettiklerini" belirtti.

Sızıntının tanktaki teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini aktaran Budak, sızan fuel-oil miktarının 150 litre civarında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Budak, "Kısa sürede müdahale ettik. Konuya ilişkin inceleme başlattık. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak: AA