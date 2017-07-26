  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Urla alev alev

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Urla alev alev

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Boğazı ile Deve Deresi mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 amfibi tipi uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden itfaiye araçları ve su tanklarıyla müdahale ediliyor.

Öte yandan, yangında, bölgedeki rüzgar enerji santrallerinden biri de zarar gördü. 

Etiketler: izmir, urla, orman yangını
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