Üreticiler en iyi randımanlı fındık için yarışacak

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yapılacak yarışmayla en yüksek randımanlı fındığı üreten çiftçi ödüllendirilecek.

Tirebolu Ziraat Odasınca düzenlenecek "Yılın Randıman Yarışması" kapsamında, hasat yapıp başvuruda bulunan üreticilerden numunelik fındık alınacak. Çeşitli kurumlardan temsilcilerle oluşturulacak jüri, en iyi randımanlı ürünü tespit edecek.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmayla Tirebolu fındığının kalitesini ön plana çıkarmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yarışmanın Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Yaman, "21-29 Ağustos'ta üreticiler başvuru yapacak. 5-10 Eylül arasında teknisyenlerimiz üreticilerden fındıkları alarak çuvalları mühürleyecek. Yarışma günü olan 14 Eylül'de en iyi randımanlı fındık belirlenecek." dedi.

Yaman, jürinin Toprak Mahsulleri Ofisi, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğindeki teknisyenlerden oluşacağını ifade ederek, değerlendirme sonucunda birinciye 300, ikinciye 200, üçüncüye ise 100 litrelik ilaçlama motoru verileceğini dile getirdi.

Yarışmayla üreticileri daha kaliteli fındık üretmeye yönlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yaman, tüm üreticileri yarışmaya davet etti.